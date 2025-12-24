Блогер Лерчек экстренно госпитализирована в Москве

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) была экстренно госпитализирована с угрозой выкидыша. Фигурантку уголовного дела доставили в одну из московских больниц накануне вечером, сообщает Shot.

Блогер находится на шестом месяце беременности. По информации Telegram-канала, у Чекалиной начались сильные почечные колики, сопровождавшиеся ноющей болью в пояснице и затрудненным дыханием.

Для госпитализации Чекалиной пришлось оформить временное освобождение из-под домашнего ареста, на котором она находится по уголовному делу о неуплате налогов. Медикам удалось стабилизировать состояние пациентки. По последним данным, непосредственной угрозы для жизни будущего ребенка нет.

По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года супруги Чекалины совместно с партнером Романом Вишняком и другими соучастниками, осуществляя продажу фитнес-марафона через интернет, перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет иностранной компании, зарегистрированной в ОАЭ. Правоохранительные органы указывают, что при этом фигуранты предоставили банку документы, содержащие недостоверную информацию о причинах, целях и назначении этих переводов.