Стали известны подробности встречи Павла Дурова с Владимиром Путиным

Выходящая биография Павла Дурова, основателя Telegram, раскрыла детали его первой и, вероятно, единственной встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2013 году. Как пишет автор книги Николай Кононов, беседа носила односторонний характер и завершилась рекомендацией со стороны главы государства покинуть страну. Об этом сообщает издание The Guardian.

Встреча, проходившая за закрытыми дверями, была посвящена обсуждению незаконного контента в соцсети «ВКонтакте», созданной Дуровым. По воспоминаниям предпринимателя, Путин провел разговор в формате монолога-выговора, после чего предложил ему уехать из России. Вскоре после этого Дуров продал свою долю во «ВКонтакте», покинул страну и впоследствии основал Telegram, штаб-квартира которого сейчас находится в Дубае.

Кононов, работавший над биографией 14 лет, отмечает, что Дуров с тех пор практически не изменил свои ультралибертарианские взгляды, сочетающие недоверие к государству с тягой к технологической независимости. При этом автор опровергает распространенное предположение о связях предпринимателя с российскими спецслужбами, заявляя, что не нашел доказательств работы Дурова на Россию.

Дуров высказался об ориентации президента Франции

В настоящее время, как утверждается в книге, основатель Telegram руководствуется прагматичным подходом, идя на вынужденные компромиссы с властями разных стран для сохранения своего бизнеса.