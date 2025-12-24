Патриарх Кирилл наградил Захарову орденом князя Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с юбилеем и наградил орденом благоверного великого князя Александра Невского II степени. Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

"Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем. Вы посвятили жизнь трудам на дипломатическом поприще и уже более 10 лет являетесь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, внося большой вклад в защиту интересов нашей страны на международной арене. Во внимание к вашим трудам и в связи с юбилейной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (II степени)", - сообщается на сайте.

Он отметил неравнодушное отношение дипломата к служению Церкви и постоянную поддержку с ее стороны. "Признателен вам за неравнодушное отношение к служению Московского патриархата, а также за вашу всемерную поддержку Русской православной церкви, неизменно отстаивающей традиционные духовно-нравственные ценности в жизни современников", - добавил предстоятель РПЦ.

"Желаю вам доброго здравия и благополучия, помощи Божией и успехов в ответственном служении на пользу Отечества", - заключил патриарх.

Также Захарову поздравил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.