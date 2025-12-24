Дед Мороз рассказал, как проходит его рабочий день

Московский Дед Мороз заявил, что остается бодрым благодаря своему графику работы. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Дед Мороз поделился, что работает сутки через 364 дня. Именно такой график позволяет ему оставаться бодрым.

Однако сам рабочий день зимнего волшебника всегда насыщенный. По словам Деда Мороза, сначала он завтракает земляничным мороженым, а после приступает к зарядке. Затем он рассортировывает письма с желаниями детей и старается исполнить все их мечты.

По словам волшебника, на эту работу его вдохновил отец.

«Отец всегда меня баловал и наказывал: «Самое главное — это нести радость людям, чтобы они всегда были веселы, радостны, в хорошем настроении, позитивные». Я эти слова запомнил. <…> Поэтому, если многие дети мечтали быть космонавтами, учеными, сейчас блогерами, наверное, мечтают быть. А я вот мечтал быть Дедом Морозом», — сказал он.

Однако Дед Мороз сталкивается и с трудностями, в числе которых нематериальные желания детей. Он признался, что, например, трудно помочь ребенку встретиться с родителем, который находится далеко. При этом не менее сложно объяснить это самому малышу.