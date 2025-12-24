Большинство миллениалов отметят Новый год с семьей

Новогодние традиции отличаются у разных поколений россиян, следует из опроса Одноклассников и финтех-компании ЮMoney. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.ru».

Среди зумеров (18-26 лет) более половины (52%) не празднуют Новый год в традиционном формате. В то время как 76% миллениалов (27-42 лет) и 63% представителей поколения Х (43-58 лет) продолжают считать, что семейный ужин остается главным форматом праздника.

Среди миллениалов 53% больше всего тратят на подарки, а поколение Х и бумеры — на еду и напитки (63% и 66% соответственно). Это подчеркивает их ориентацию на обильный праздничный стол как центр торжества.

Говоря о расходах, 20% зумеров готовятся на главных распродажах, таких как «черная пятница», а 13% — целенаправленно копят бонусы и используют кешбэк.

До этого было установлено, что только 9% россиян планируют покупку живой елки к грядущему Новому году. Они признались, что не представляют новогодние праздники без живой и пушистой елки, а также ее запаха в квартире.