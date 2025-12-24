«Я не хочу становиться безжизненной чинушей». Марии Захаровой — 50

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время исполнения танца «Калинка» в Сочи, 19 мая 2016 года
© Владимир Песня/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после занятий спортом, март 2015 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 2015 году
© РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с тюльпанами, 8 марта 2022 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, 2 ноября 2021 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 2021 году
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июне 2021 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в спортзале, Сеул, март 2021 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в январе 2021 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова фотографируется с полицейской собакой в Женеве, Швейцария, 2018 год
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в январе 2020 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в 2019 году
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с дельфином в Сочи-парке, 2019 год
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в августе 2017 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с Дедом Морозом, 23 декабря 2014 года
© mzakharovamid/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова во время исполнения танца «Калинка» в Сочи, 19 мая 2016 года
© Владимир Песня/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после окончания регулярного брифинга в Сочи, 19 мая 2016 года
© Владимир Песня/РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время посещения Международного детского центра «Артек» в Крыму, 6 июля 2016 года
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время посещения Международного детского центра «Артек» в Крыму, 6 июля 2016 года
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время посещения Международного детского центра «Артек» в Крыму, 6 июля 2016 года
© РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Захарова и художественный руководитель московского Театра Эстрады Геннадий Хазанов перед церемонией вручения государственных наград в Кремле, 26 января 2017 года
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время встречи в Джидде министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейром, 10 сентября 2017 года
© Виталий Белоусов/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в представительстве МИД России в детском городе мастеров «Мастерславль» в Москве, 12 ноября 2018 года
© Алексей Куденко/РИА Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова после брифинга принимает поздравления с Международным женским днем накануне праздника, 7 марта 2019 года
© Алексей Куденко/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, 26 января 2017 года
© Алексей Никольский/РИА Новости

24 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечает свое 50-летие. Она родилась в Москве в 1975 году, однако детство прошло в Пекине, где работал ее отец — дипломат и востоковед Владимир Захаров.

В 1998-м Захарова окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «востоковедение» и «журналистика». В 2003-м в РУДН защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

В МИД России Захарова работает с 1998-го. После окончания вуза была редактором журнала «Дипломатический вестник», затем занимала различные должности в департаменте информации и печати (ДИП) МИД России. В 2003–2005 годах исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ в этом же департаменте.

В 2005–2008 годах работала пресс-секретарем постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. В 2008-м вернулась в ДИП МИД России, где до 2011-го руководила отделом брифингов.

С 2011-го по 2015-й работала замдиректора ДИП МИД РФ. 10 августа 2015-го возглавила этот департамент, стала первой женщиной — официальным представителем МИД России. С приходом Захаровой на эту должность стиль коммуникаций внешнеполитического ведомства стал более неформальным, а сама она превратилась в одного из главных ньюсмейкеров в России.

Спустя пять лет Захарова была назначена заведующей кафедрой международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ по совместительству.

Захарова имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2020). Владеет английским и китайским языками, в свободное время пишет стихи и песни.

В ноябре 2005 года вышла замуж за менеджера Андрея Макарова. В 2010-м году у пары родилась дочь Марьяна.

«В себе я больше всего ценю своих родителей, потому что все самые лучшие качества во мне — от них. Причем некоторые из этих качеств воспитаны через силу, потому что я сопротивлялась. А в людях больше всего ценю великодушие. Когда встречаешь на жизненном пути великодушных людей — прощающих, помогающих бескорыстно, любящих беззаветно — это счастье», — поделилась она.

Кроме того, еще в одном интервью она отмечала, что старается профессионально делать свою работу и соблюдать законы. Также Захарова добавила, что «не хочет становиться безжизненной чинушей», которая безразлична к чужим проблемам и изолирована от реальности.

Жизнь и карьера Марии Захаровой — в фотогалерее «Газеты.Ru».