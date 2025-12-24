В Ростове-на-Дону из-за аварии более 30 МКД осталось без тепла

Теплоснабжение временно отключено в 32 многоквартирных домах в Советском районе Ростова-на-Дону из-за обнаруженного дефекта на теплотрассе. Об этом в Telegram-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

"По проспекту Коммунистическому, 35 обнаружен дефект на теплотрассе. На период проведения ремонтных работ временно ограничено теплоснабжение 32 МКД в границах улиц: Малиновского, 2-Краснодарской, Города Ле-Ман, а также на проспекте Коммунистическом", - написала Пшеничная.

По ее словам, работы по устранению дефекта закончат к 17:00 мск.

В Ростове-на-Дону температура воздуха составляет минус один градус. В городе идет небольшой снег с дождем.