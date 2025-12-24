Пропавшие Усольцевы оказались в заложниках: этого нельзя было избежать

В начале сентября в Красноярском крае таинственно исчезла семья Усольцевых. Сергей, Ирина вместе с дочерью Ариной и 12-летней собакой ушли в поход в окрестности скального массива Буратинка и не вернулись.

© Соцсети

Активные поиски длились несколько недель. Спасательная операция стала самой масштабной в регионе, однако не принесла никаких результатов. Основная версия исчезновения Усольцевых — семья заблудилась в тайге и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Их якобы даже видели в Таиланде.

Гид раскрыл новую версию бесследного исчезновения Усольцевых в тайге

К версии о несчастном случае склоняются как правоохранительные органы, так и волонтеры, которые были задействованы в поисковой операции. Как рассказал председатель "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, семья оказалась в заложниках у внезапно изменившейся погоды в районе горного массива. В день пропажи Усольцевых в этой местности резко похолодало и начался снегопад. Все две недели работы поисковиков в районе Буратинки снегопад не прекращался.

"Мы предполагаем, что у людей случилось: критическая ситуация связана с резким изменением погодных условий, когда они были в районе этого горного массива. Об этом говорят косвенные данные, и мы весь поиск сосредотачивали именно там", - сообщил Сергеев агентству РИА Новости.

Ранее появилась еще одна версия произошедшего. Роковую роль в загадочном исчезновении семьи могли сыграть внезапные вспышки на Солнце. Как заявил эксперт Евгений Буянов, изучающий обстоятельства гибели группы Дятлова, такие случаи уже были. По его мнению, в случае с Усольцевыми пик солнечной активности мог подействовать среди многих других факторов и у людей "в это время нарушилась психика".