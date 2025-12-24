СФ ввел штрафы для граждан за недекларирование сигарет

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о фиксированных штрафах до 10 тыс. рублей для граждан за недекларирование сигарет и алкоголя, если их количество превышает допустимую норму для личного пользования.

Изменения внесены в статью 16.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Устанавливаются фиксированные штрафы за недекларирование сигарет и алкоголя при их ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, если их количество превышает допустимую норму, при которой товары личного пользования ввозятся без уплаты пошлин, а именно не более 250 сигарет и не более 10 литров алкогольных напитков. Законопроектом предусмотрен штраф для граждан от 5 до 10 тыс. рублей с возможной конфискацией товаров.

Ранее за недекларирование товаров гражданин мог получить штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

Данные изменения, по мнению авторов инициативы, позволят снизить затраты государства на проведение экспертиз для оценки стоимости изъятых предметов административного правонарушения, сократить издержки по административному производству, обеспечить "процессуальную экономию".

Кроме того, законом дополняется статья 32.2 КоАП (исполнение постановления о наложении административного штрафа), разрешив иному физическому и юридическому лицу, помимо совершившего правонарушение, оплачивать административный штраф. Авторы закона поясняют, что эта проблема особенно актуальна при уплате административных штрафов, назначенных иностранным лицам.