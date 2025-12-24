Стала известна дата прощания с артистом Анатолием Лобоцким

Народного артиста России Анатолия Лобоцкого похоронят в четверг, 25 декабря, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, где долгие годы служил актер.

Гражданская панихида пройдет с 9 до 11 часов утра на Основной сцене Театра Маяковского. По просьбе родственников церемония прощания будет проведена в закрытом формате, без аккредитации съемочных групп.

В театре попросили представителей СМИ и общественности с пониманием отнестись к этому решению семьи.

Анатолий Лобоцкий, выдающийся советский и российский артист театра и кино, скончался 20 декабря на 66-м году жизни. Его творческая биография, отмеченная ролями в театре и многочисленными работами в кино, навсегда останется в памяти зрителей и коллег по цеху.