Более 60% россиян назвали уходящий год тяжелым

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64% опрошенных граждан РФ отмечают, что уходящий 2025 год был тяжелым. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Мы видим, что последние годы превалируют оценки, что год был скорее тяжелым, сложным для страны. Те, кто полагает, что год в целом был удачным, хорошим – меньшинство. Действительно, мы с вами находимся в зоне турбулентности. Уже не первый год он трясет, качает страну, весь мир. Конца и края этому не видно. Поэтому доминирование реалистических оценок, что год был тяжелым, здесь очевидно. Что важно? Важно, что последние три года мы не видим тренда на ухудшение оценок. То есть более-менее ровно движемся. Более того, в 2025 году по сравнению с 2024 есть даже небольшое улучшение. Вон там 64% полагает, что год был тяжелым, а в прошлом году – 70%», – сказал Федоров.

Однако, говоря о надеждах, россияне ожидают, что следующий год будет лучше: 60% считают, что он будет удачным и хорошим, следует из презентации ВЦИОМ.