Создать праздник и найти парные варежки: новогодние спецпроекты «Афиши»

Компания превращает праздничную атмосферу и привычные прогулки в яркие эмоциональные впечатления.

В новогодние праздники «Афиша» продолжает быть главным проводником по досугу. В 2025 году компания запустила сразу несколько проектов, объединенных общей идеей: Новый год – это не просто галочка в списке дел, но в первую очередь тепло, которое мы делим с близкими.

Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши»:

«Для нас Новый год – это прежде всего про эмоции и живые впечатления. Про встречи, которые запоминаются, про маршруты, которые хочется пройти вместе, про тепло, которое люди дарят друг другу. “Афиша” всегда была проводником к таким моментам, и в праздники эта роль становится особенно важной. Мы объединяем события, городские пространства, медиа и сервисы в единый опыт, который помогает прожить Новый год не как список дел, а как настоящее, наполненное чувство».

«Суетолог» от «Афиши» – переосмысливаем предновогоднюю «гонку»

29 декабря, в разгар предновогодних хлопот, «Афиша» запускает «Суетолога» – интерактивного планировщика встреч. Он переосмысливает само понятие суеты – от рутинного списка дел до радостного процесса встреч, подарков и живого общения. Пользователи могут выбрать, с кем хотят встретиться, когда и с каким вайбом (вайбометр в виде елочки прилагается), а «Афиша» сгенерирует подходящие места для встреч, еще и с кешбэком до 40%.

Невероятная история главного символа праздника от «Афиши Daily»

Редакция «Афиша Daily» выпустила масштабный спецпроект, посвященный истории новогодней елки в России. В нем рассказывается, как она прошла путь от древних обрядов до главного символа Нового года, и собраны рекомендации, на какие елки стоит сходить с детьми, а на какие – с взрослыми!

Елка от «Афиши» и согревающий маршрут на ВДНХ

Впервые в своей истории «Афиша» установила собственную новогоднюю елку на территории ВДНХ – одной из главных городских площадок праздника. Она стала частью общей новогодней кампании бренда и точкой притяжения для прогулок, встреч и фотографий, чтобы даже в прогулках по городу ощутить домашний уют.

Совместно с ВДНХ «Афиша» запустила семейный согревающий маршрут – интерактивное зимнее приключение по самым красивым и уютным уголкам Выставки. Участникам предлагают найти пять спрятанных елочных игрушек на территории и зафиксировать их на фото. Тем, кто справится с заданием, «Афиша» подготовила парные варежки – символ тепла и близости, а ВДНХ – скидки на посещение популярных объектов. Маршрут превращает обычную прогулку в совместный опыт, который хочется разделить с семьей и друзьями.