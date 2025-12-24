Семейные секреты, детство в Пекине и песни для Фадеева: жизнь Марии Захаровой

10 лет назад Мария Захарова сменила Александра Лукашевича на посту директора департамента информации и печати МИД, став первой женщиной на этой должности в истории министерства. Starhit вспомнил карьеру знаменитого российского дипломата в день ее 50-летия.

Учеба в тяжелые годы

Мария Захарова родилась 24 декабря 1975 года в семье искусствоведа и специалиста по китайскому языку и литературе. Ее отец Владимир Захаров был секретарем посольства России в Китае и начальником отдела Шанхайской организации сотрудничества, из-за чего детство Марии прошло в Пекине.

«Мне всегда было интересно что-то связанное с творчеством, потому что мама искусствовед. Мне нравилось все, что было связано с журналистикой. Тогда телевидение не было развито как сейчас, но я смотрела все. Когда мы приехали в Китай в первый раз в 1981 году, смотрели телевизор, который как-то ловил китайские-японские каналы, я смотрела даже их. Я не понимала, но мне было интересно», — рассказывала дипломат.

После возвращения в Россию Мария поступила в МГИМО на факультет журналистики. Период учебы Захаровой выпал на тяжелые для России 90-е годы, из-за чего планировать будущее не удавалось. Девушку больше заботили базовые потребности: где взять деньги на пропитание или как доехать до места, где еда есть.

Дипломат подчеркивала, что в те годы особенно остро ощущался социальный разрыв. В память Марии врезалась история, как у нее зимой из раздевалки украли ботинки: выйти на улицу пришлось без обуви в минусовую температуру.

«Естественно, никакой машины не было. У тебя есть только проездной билет и все. Никакого мобильного. До метро еле дошла, а из метро я добралась до маминой работы, до Пушкинского, там мы ждали отца, который должен был приехать на зеленых фантастических "Жигулях"», — вспоминала Захарова.

Преддипломную практику Мария проходила в российском посольстве в Пекине, а после окончания вуза устроилась в МИД РФ: сперва как рядовой сотрудник пресс-центра. Также она подрабатывала «экскурсоводом» для знакомых владельцев турагентств, к которым прилетали китайские партнеры. Зарплаты МИД в то время хватало на «единый проездной и несколько обедов в столовой».

Расцвет карьеры

На заре трудового пути Захарова стала редактором в журнале «Дипломатический вестник», после чего ее взяли на службу в департамент информации и печати МИД. Там она стала начальником отдела оперативного мониторинга СМИ.

В 2003 году дипломат защитила кандидатскую диссертацию по истории на тему осмысления символики празднования Нового года в Китае. В 2005 году она стала начальником пресс-службы Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке, затем заняла должность замдиректора департамента информации и печати МИД, а в 2015 году получила и главный руководящий пост.

В 2020 году Мария получила ранг чрезвычайного и полномочного посла. При этом о Захарове говорили как о человеке, который смог сделать МИД РФ в социальных сетях менее формальным и более популярным. Примечательными становились и ее появления на образовательных форумах. Например, в 2016 году на саммите в Сочи она станцевала «Калинку», а на форуме «Машук-2019» посетила секцию обучения кавказским танцам и не удержалась от исполнения лезгинки.

Соотечественники обсуждали не только дипломатическую деятельность Захаровой, но и ее имидж. Дипломат активно занимается спортом, благодаря чему поддерживает хорошую форму. Кроме того, на светских мероприятиях представитель МИД РФ демонстрирует яркие наряды. Одежду она выбирает сама: раз в сезон приезжает в любимый магазин и скупает сразу ряд нарядов по оптовой цене.

Тайная свадьба

Еще в 2005 году, за несколько недель до своей длительной командировки в Нью-Йорк, Захарова познакомилась с инженером Андреем Макаровым. Молодой человек лишь на секунду опешил от новости о том, что возлюбленная уедет, а после спросил, летают ли туда самолеты.

«У меня уже были на руках все документы. Ко мне приехал будущий муж, сделал мне предложение. Мы расписались. Это было и торжественно, и весело, и очень искренне. Мы это не делали ни для кого — на свадьбе было столько гостей, сколько нужно для свадьбы — ровно два», — рассказывала Захарова.

Макаров не является публичным человеком, из-за чего о нем ходит много слухов. Например, что он — миллионер. Несколько лет назад Мария поясняла, что Макаров работает менеджером в российской компании, а зарабатывает примерно столько же, сколько она.

Не меньший интерес публики вызывала и закрытая свадьба дипломата. Захарова публиковала с торжества лишь один снимок, после чего в 2016 году фотограф без разрешения опубликовал все кадры. Оказалось, что он сделал это специально

«Он сказал гениальную вещь: все тебя видят официальную, на фоне каких-то эмблем, за трибуной, а мне так хотелось, чтобы тебя и такую увидели. Я сказала, спасибо, но в следующий раз спрашивай», — признавалась Мария.

Свою дочь Марьяну Захарова показывала редко, хотя из-за высокой занятости родителей девочка часто появлялась с мамой в ведомстве. Мария рассказывала, что девочка занималась танцами и историей искусства — о ней ее просвещала бабушка.

Творчество

Захарова посвятила жизнь дипломатии, но нашла время и для творчества. Представитель МИД РФ писала стихи и песни, которые после исполняли российские музыканты.

Например, в 2017 году Наргиз Закирова исполнила композицию «Верните память» — ее создала Захарова совместно с Марал Якшиевой. Кроме того, появилась песня «Я ищу тебя». Ее дипломат создавала совместно с Александром Коганом и Виктором Дробышем. Хит Зары «Я за тебя, любимый» тоже создан на основе стихов Захаровой, как и несколько песен Любови Успенской. Работала она и с Валерией и Максимом Фадеевым: они пользовались стихами для сингла «До предела».

«Я не беру гонорары. Хотя и предлагают, но я отказываюсь. Когда человек пишет стихи профессионально и воспринимает это как работу — одно, а мне неудобно получать за такое какие-то гонорары», — признавалась она.

В ноябре 2025 года случилась самая неожиданная коллаборация — стих Захаровой лег в основу трека рэпера Птахи. Музыкант сам связался с представителем МИД РФ, выразив желание написать музыку для одного из ее произведений. Мария не стала отказываться и приняла творческий вызов, а музыку она подбирала на студии вместе с артистом.