Артемий Лебедев рассказал о заставившей его сильно удивиться начинке для пирожков

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о начинке для пирожков, которая его сильно удивила. Об этом он вспомнил в выпуске «Самого хорошего подкаста», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев рассказал, что его сильно удивили пирожки с гречкой.

«Самые вкусные пирожки, которые я ел, и самые неожиданные, и самые запоминающиеся», — признался дизайнер.

Он уточнил, что также в начинке были лук и морковь.

По словам блогера, если бы ему не сказали, что начинка в пирожках была сделана из крупы, то он бы подумал, что в них добавили мясо. Собеседница Лебедева, блогерша Наташа Гасанханова пошутила, что не хотела бы есть пироги с гречкой, думая, что это мясо.

Ранее Лебедев ответил на вопрос о том, в какой стране, кроме России, он мог бы жить. Блогер признался, что считает бессмысленной жизнь вне его родной страны, и отметил, что этот выбор был бы для него сложным.