В Тюмени на пешеходной улице установили елку в честь сказки Ершова

В Тюмени многометровую елку на пешеходной улице Дзержинского украсили героями "Конька-горбунка" Петра Ершова. В 2025-м автору знаменитой сказки, учителю и начальнику дирекции училищ Тобольской губернии исполнилось 210 лет, а самому произведению - 191 год. Мероприятий в их честь не счесть: открытие Дома сказки Ершова, премьера в Тюменском драмтеатре, презентация восстановленной Госфильмофондом киноленты 1941 года про конька. Именная елка - финальный аккорд года, прошедшего под знаком Ершова и, возможно, милое посвящение предстоящему - Красной Огненной Лошади.

© Российская Газета

Все игрушки для елочки сделали местные ремесленники. На ветвях висят деревянные коньки-горбунки и златогривые кони от резчика и реставратора Святослава Шитова и его учеников, керамические киты Владимира Прилепского. Персонажам сказки составили компанию игрушки с мотивами махрового ковра, урало-сибирской и традиционной тюменской домовой росписи, фрагментами наличников. Наталья Денисова соткала мини-коврики, а Инна Нестерова, Ольга Отраднова и Татьяна Маркина расписали деревянные шары и птиц. В теплые деньки прогуливающиеся по улице горожане и гости с удовольствием фотографируются на фоне рукотворной красоты.

Кстати, ершовская елка участвует в конкурсе "Елки России". В 2024-м тюменская красавица, украшенная изделиями сибирских мастеров, вошла в десятку лучших. Сможет ли Тюмень повторить успех, станет известно в январе.