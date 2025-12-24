Вильфанд: минимальная температура воздуха в России опустится до -55°С

В ряде российских регионов прогнозируется температура воздуха ниже нормы, морозы могут достичь -55°С. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Газета.Ru

Так, чрезвычайно холодная погода, до -40°С, ожидается в Приволжском федеральном округе. В Северо-Западном федеральном округе прогнозируется температура до -43°С, на Урале - до -40°С. На севере Сибири будет до -51°С, на юго-западе - до -46°С. Вильфанд отметил, что самые сильные морозы ждут на Дальнем Востоке: в Амурской области (-38°С...-44°С), Бурятии (-40°С...-42°С), Хабаровском крае (-41°С...-46°С), Магаданской области (-46°С...-48°С), Якутии (до -55°С).

До этого сообщалось, что ночь на 24 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы. Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что в Москве со вторника, 23 декабря, начнется заметное похолодание, температура воздуха в столице опустится до -13°С, в области - до -15°С.