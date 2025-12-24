Российский аэропорт ввел ограничения для безопасности пассажиров

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Росавиации Артем Кореняко.

Такие меры начали действовать 24 декабря в 03:03 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого были введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Домодедово. Из-за чего самолеты аэропорт принимает и отправляет только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров попросили следить за расписанием рейсов, потому что возможны корректировки.

Ранее стало известно о крушении частного самолета с начальником Генерального штаба армии Ливии Мухаммедом аль-Хаддадом в Турции.