Семья погибшего участника СВО вскрыла цинковый гроб и нашла тело другого бойца

Семье погибшего участника специальной военной операции (СВО) Артема Лемешева вместо его останков прислали тело другого мужчины. Об этом «Ленте.ру» рассказала его мать Виктория.

Последний раз 19-летний солдат выходил на связь 23 июня 2024 года. Тогда он рассказал, что его подразделение перебрасывают на выполнение боевой задачи. С тех пор Виктория не получила никакой информации о сыне.

В сентябре семья узнала, что Артему присвоили статус «без вести пропавший». Через военную прокуратуру и Минобороны выяснить подробности не получалось. Родным погибшего позвонили из ростовского морга только в сентябре 2025 года. Лемешевым сообщили, что ДНК одного из тел совпадает с их образцами и образцами самого военного. Тело привезли в Москву, где отец Артема настоял на независимой экспертизе останков.

Мы так долго искали сына и среди мертвых, и среди живых, что подумали подождать еще две-три недели, пока делается анализ. Чтобы уж точно быть уверенными, что это наш Артем Виктория Лемешева

Анализ показал нулевое совпадение с ДНК отца и матери. После этого семье через военного, курирующего выдачу тел погибших родным, удалось выяснить, что на фамилию Лемешев числятся два погибших военных. Помимо того, присутствовавший на опознании следователь заметил, что останки принадлежат взрослому мужчине, а не 20-летнему юноше.

Объявленный погибшим на СВО боец вернулся домой и застал жену с другим

После этого семья получила документ, который подтвердил, что их ДНК совпадают с останками другого погибшего военного с фамилией Лемешев. Его тело хранится в морге Ростова-на-Дону. Родственники тем не менее планируют провести еще одну генетическую экспертизу тела после того, как останки доставят в Москву.

Юрист, советник адвокатского бюро «Слово и дело» Денис Хмелевской пояснил «Ленте.ру», что семьи участников СВО вправе требовать проведения экспертизы ДНК, если доставленные останки вызывают сомнения.

«Если экспертизу не провели или провели без образцов родственников — это повод обратиться в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело», — отметил он.

Провести собственную независимую экспертизу семьи военных также могут, но это, по словам Хмелевского, «болезненная ситуация». Если родные погибшего на это решатся, то все расходы лягут на них, а кроме того, они будут ограничены в выборе лабораторий для проведения анализа ДНК.

В мае в Башкирии ритуальщики в морге перепутали тела участника СВО и ветерана вооруженного конфликта в Афганистане. При этом, когда это выяснилось, одного из мужчин уже успели похоронить.