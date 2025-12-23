Депутат: перспективы работы WhatsApp в России стремятся к нулю

Перспективы нормальной работы мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в России практически отсутствуют. Такое мнение 23 декабря высказал депутат Госдумы Сергей Боярский на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня», передает РИА Новости.

По его словам, если ситуация не изменится и все будет развиваться так же, как сейчас, рассчитывать на корректную работу сервиса в стране не приходится.

Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. В ведомстве напомнили, что в случае сохранения нарушений ограничения в отношении мессенджера будут усиливаться, а при невыполнении требований сервис может быть полностью заблокирован.

В августе Роскомнадзор официально начал блокировать звонки в WhatsApp и Telegram. В пресс-службе Минцифры объяснили такое решение борьбой с мошенниками и игнорированием руководством мессенджеров требований о соблюдении российских законов.