«Последний бастион пал»: Захарова иронично оценила вступление Собчак в MAX

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом отреагировала на решение журналистки Ксении Собчак подключиться к мессенджеру MAX.

«А, ну всё, последний бастион пал», — написала Захарова в своем Телеграм-канале, опубликовав скриншот уведомления в мессенджере MAX о том, что Ксения Собчак подключилась к платформе.

Реакция дипломата вызвала бурное обсуждение среди подписчиков. Аудитория поддержала ироничный тон спикера внешнеполитического ведомства, и стала высказывать предположения о том, что заставило журналистку «переобуться».

