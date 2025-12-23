В российском городе запретили кормить голубей на законодательном уровне

В Салехарде на законодательном уровне запретили кормить уличных голубей. Об этом пишет портал Ura.ru.

Запрет был введен депутатами городской думы. Ограничения объяснили возникшей из-за расплодившихся голубей антисанитарией. Кроме того, рост популяции голубей привел к порче домового имущества. Однако, как именно будет осуществляться контроль за соблюдением закона и какие наказания предусмотрены, сказать трудно. По словам депутата думы Салехарда Дениса Теленкова, санкций новый закон не предусматривает. Штрафы могут появиться, если изменения будут внесены в кодекс об административных правонарушениях.

Обязанность контролировать же соблюдение новой нормы, как считает Теленков, можно возложить на окружную санаторно-лесную школу, которая на собственном опыте прочувствовала все последствия чрезмерного размножения голубей. Так, на крыше здания школы коммунальщики обнаружили массу птичьего помета, которого, как отмечается, было «по колено».

Ранее о штрафах за голубиный помет предупредили москвичей. Как напоминают юристы, сам факт кормления птиц противозаконным пока не является, но оставшийся после их кормежки беспорядок может стать поводом для штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей.