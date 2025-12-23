Супруга онкобольного Дмитрия Поднозова рассказала о состоянии актера

Жена Дмитрия Поднозова сказала, как обстоят дела у ее мужа. Она организовала сбор средств на его лечение.

© соцсети

64-летнему Дмитрию Поднозову был диагностирован рак легких, который уже дал метастазы в мозг. Актер Сергей Жигунов сообщил о сборе средств на лечение худрука театра «Особняк», который организовала его жена.

Супруга Поднозова Алиса Олейник рассказала, как на данный момент обстоят дела у мужа.

«Все нормально, все помогают, все организовывают. Сейчас мы ждем, что нам скажут врачи. Дмитрий сейчас в клинике под наблюдением врачей, да. Просто была очень острая ситуация, и мы все очень испугались и начали очень активно действовать. Но сейчас нас успокаивают и говорят, что все делают все возможное», — рассказала Алиса Олейник в беседе со «СтарХит».

Представители театра также дали комментарий. По их словам, все события развиваются в ускоренном темпе.

Известный ролями негодяев актер Дмитрий Поднозов борется с раком

«Уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры, в перспективе — сложную и дорогую реабилитацию», — отметили в театре.

Сейчас Поднозов находится в тяжелом состоянии. Но его близкие и коллеги надеются на лучшее. Они заверили, что сделают все возможное, чтобы победить страшный недуг.