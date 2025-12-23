Объявленный погибшим на СВО боец вернулся домой и застал жену с другим

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана, которого по ошибке объявили погибшим, вернулся домой и застал жену с другим. Об этом сообщил Telegram-канал «Тут Дагестан».

Выяснилось, что россиянка получила известие о гибели мужа на СВО в 2022 году. Спустя полтора года она вновь вышла замуж. Избранником женщины стал двоюродный брат ее бывшего супруга, который был сам вдовцом. Мужчина принял в свою семью двух сыновей бойца ВС России, у него также есть свой ребенок.

«Казалось, две осиротевшие семьи нашли опору и начали строить общую жизнь», — говорится в публикации.

Однако спустя два года наступила развязка этой истории. Объявленный погибшим муж женщины вернулся. Автор Telegram-канала утверждает, что военный тяжело перенес то, что у его супруги и детей теперь новая семья. Однако трагического исхода удалось избежать.

Потерявший на СВО сына отец десяти детей стал героем России

До этого стало известно об участнике СВО, который, получив ранение, 24 дня ждал эвакуации в зоне боевых действий. Из-за невозможности самостоятельно добраться до позиций российских военных он был вынужден около трех с половиной недель скрываться под мостом. При этом, как рассказала его мать, после спасения ее сын столкнулся с трудностями при получении необходимой медицинской помощи. Женщина обратилась с просьбой придать случившемуся общественную огласку.