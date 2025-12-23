В пророчестве Нострадамуса нашли упоминание о межзвездном объекте 3I/ATLAS

Упоминание межзвездного объекта 3I/ATLAS могло быть обнаружено в пророчестве французского астролога и предсказателя Нострадамуса — об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, Нострадамус считал, что напоминающий 3I/ATLAS объект может быть знамением скорой мирной жизни. В качестве доказательства приводятся слова астролога «из космоса поднимется огненный шар, предвестник судьбы, мир умоляет».

«Многие будут спорить о мире с монархами и могущественными сеньорами. Но не сразу будет достигнуто согласие. Пока монархи не станут послушнее остальных. <...> То, что не смогли довершить огонь и железо, то будет сделано мягкими словами на Совете. Король возмечтал о передышке, отдыхе и сне. Чтобы не было больше врагов, пожаров, крови на войне», — передает издание пророчество.

3I/ATLAS — космическое тело со свойствами кометы, замеченное в Солнечной системе. Его примерный возраст превышает возраст Солнца, что делает 3I/ATLAS потенциально самой старой из всех когда-либо наблюдаемых человечеством комет. При этом, в соцсетях нашла популярность теория о том, что 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение.

19 декабря 3I/ATLAS максимально приблизился к Земле на расстояние 270 миллионов километров. После этого он начал движение обратно в отдаленные области Солнечной системы.