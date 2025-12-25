Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о попытках запретить русскую культуру на Украине. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что попытки Украины избавиться от русской культуры неэффективны.

«Она как была великая, как была определеяющей культурой для жителей Украины, так и останется. Потому что украинская культура, к сожалению, не в состоянии дать никаких годных плодов», — порассуждал дизайнер.

Он также в шутку предложил Украине попробовать запретить русскую рулетку и русский бильярд и посоветовал называть их по-другому.

В октябре сообщалось, что в центре Одессы закрыли фанерными досками памятник поэту Александру Пушкину. Уточнялось, что таким образом его могли готовить к демонтажу.

До этого депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что украинские власти испытывают страх перед русской культурой. Дмитрук считает, что Украину пугает правда.