В ГД предложили запретить сессии в новогодние каникулы

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев направили письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением установить запрет на проведение сессий в вузах во время новогодних каникул. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторы запроса отметили, что сейчас не установлен законодательный запрет на проведение сессии в период нерабочих праздничных дней, в том числе в новогодние праздники, из-за чего во многих образовательных организациях фиксируются случаи назначения экзаменов, зачетов и обязательных консультаций на даты официальных государственных праздников - 3, 4, 5, 6 и 8 января. При этом, как отметили депутаты, существующие нормы о запрете работы в праздничные дни не распространяются на обучающихся в образовательных организациях, поскольку правоотношения между студентом и вузом не являются трудовыми.

"В целях защиты прав обучающихся предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство РФ и установить прямой запрет на проведение любых мероприятий промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, консультаций) в нерабочие праздничные дни, чтобы сохранить за студентами право на полноценный отдых", - указано в тексте письма.

Парламентарии считают, что реализация этой меры позволит снизить психологическую нагрузку на студентов.