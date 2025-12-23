Дуров обещает наследство всем своим детям, рожденным с помощью ЭКО

Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, сообщил о своем намерении завещать состояние всем своим биологическим детям, рожденным с помощью экстракорпорального оплодотворения. По его подсчетам, число таких детей превышает 100, так как около 15 лет назад он стал донором спермы, сообщает The Wall Street Journal.

Дуров определил несколько требований для женщин, которые надеются, что их дети смогут претендовать на его состояние в будущем. Так, они должны быть незамужними и не старше 37 лет. Если эти условия будут выполнены, миллиардер обещает передать права на наследство всем своим детям, включая сыновей и дочерей, «когда-нибудь, возможно, через 30 лет».

По информации Forbes, состояние Павла Дурова составляет 17 миллиардов долларов, что эквивалентно более чем 1,3 триллионам рублей. Как сообщает издание, с 2010 года предприниматель стал биологическим отцом более 100 детей. Эти дети проживают в 12 странах мира.

Как пишут авторы, хотя Павел Дуров больше не предоставляет свою сперму напрямую, ее образцы все еще хранятся в одном из московских центров репродуктивной медицины.