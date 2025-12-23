Лучшие фотографии 2025 года
В 2025 году произошло множество ярких событий как в нашей стране, так и по всему миру. Фоторедакторы ТАСС по традиции выбрали из нескольких десятков тысяч снимков, сделанных фотографами агентства, сто самых выразительных и важных кадров уходящего года. В итоговую подборку вошли фотографии участников СВО, катастрофы и происшествия, спортивные достижения страны, политические и общественные события. Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную версию фотохроники.
