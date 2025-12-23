Лучшие фотографии 2025 года

Александр Котлеткин
Люди во время купания в гидрокостюмах в акватории бухты Ахлестышева, январь 2025 года
© Юрий Смитюк/TACC
Работы по сбору нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера "Волгонефть-239", январь 2025 года
© Максим Григорьев/ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время голосования на выборах президента Белоруссии, январь 2025 года
© Владимир Смирнов/ТАСС
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко (слева направо) во время посещения научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара", январь 2025 года
© Михаил Терещенко/ТАСС

Вручение премии имени Дмитрия Шостаковича оперному певцу Абдразакову, февраль 2025 года
© Сергей Карпухин/ТАСС
Выпуск амурского тигра в дикую природу в Приморском крае, февраль 2025 года
© Юрий Смитюк/ТАСС
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время панельной дискуссии "Противостояние кибермошенничеству: консолидация усилий" в рамках форума "Кибербезопасности в финансах" в МВЦ "Екатеринбург-Экспо", февраль 2025 года
© Донат Сорокин/TACC
Снег в Сочи, февраль 2025 года
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Операция по спасению кошки Муси в Крыму. Спасенная кошка Муся и ветеринарный врач Светлана Власенко в ветеринарном кабинете, февраль 2025 года
© Сергей Мальгавко/ТАСС

Саперы МЧС во время погрузки в автомобиль неразорвавшейся ракеты РСЗО "Смерч", март 2025 года
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Участники масленичных гуляний во время сожжения деревянного замка с башнями-мельницами высотой 26 метров в арт-парке "Никола-Ленивец", март 2025 года
© Вероника Зорина/ТАСС
Международные соревнования по фехтованию "Московская сабля". На фото: Ольга Никитина, одержавшая победу во время соревнований, март 2025 года
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время подписания документов по итогам переговоров, апрель 2025 года
© Владимир Гердо/ТАСС
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в здании суда, апрель 2025 года
© Вадим Денисов/ТАСС

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур, апрель 2025 года
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Горожане у памятника 1000-летию Ярославля, апрель 2025 года
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Гербуленко во время акции "Парад для одного ветерана", май 2025 года
© Алексей Коновалов/ТАСС
Женщина на центральном пляже Анапы, май 2025 года
© Игорь Онучин/ТАСС
Работа расчета ПТРК "Корнет" в ЛНР, май 2025 года
© Александр Река/ТАСС

Женщина в Государственном музее-заповеднике "Петергоф", май 2025 года
© Петр Ковалев/ТАСС
Виды села Париж в Челябинской области, май 2025 года
© Донат Сорокин/ТАСС
Торжественный выпуск в Новосибирском военном институте войск национальной гвардии РФ, июнь 2025 года
© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Установка восстановленной скульптуры на здании Мариупольского республиканского академического русского драматического театра, июнь 2025 года
© Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Бриг "Россия" на Неве во время ежегодного праздника выпускников "Алые паруса", июнь 2025 года
© Петр Ковалев/ТАСС

Люди на Красной площади во время дождя, июль 2025 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Женщина во время дождя в Москве, август 2025 года
© Евгений Мессман/ТАСС
Военнослужащий военной комендатуры ЛНР во время боевого дежурства ПВО по защите Луганской ТЭС, август 2025 года
© Александр Река/ТАСС
Встреча президента РФ Путина и президента США Трампа на Аляске, август 2025 года
© Сергей Булкин/ТАСС
Анастасия Кравченко и Дана Аль-Мир, представляющие Республику Беларусь и Катар на Международном музыкальном конкурсе "Интервидение" 2025, после победы в конкурсе в концертном зале "Live Арена", сентябрь 2025
© Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС для конкурса "Интервидение"

Белые скалы на острове Итуруп в заливе Простор, сентябрь 2025 года
© Юрий Смитюк/ТАСС
Шторм на Черном море на пляже Ривьера, октябрь 2025 года
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Боевая работа РСЗО "Ураган" в Запорожской области, ноябрь 2025 года
© Алексей Коновалов/ТАСС
Деды Морозы на льду катка на Царской набережной музея-заповедника "Коломенское", декабрь 2025 года
© Сергей Савостьянов/ТАСС

В 2025 году произошло множество ярких событий как в нашей стране, так и по всему миру. Фоторедакторы ТАСС по традиции выбрали из нескольких десятков тысяч снимков, сделанных фотографами агентства, сто самых выразительных и важных кадров уходящего года. В итоговую подборку вошли фотографии участников СВО, катастрофы и происшествия, спортивные достижения страны, политические и общественные события. Мы предлагаем вам взглянуть пусть и на сокращенную, но не менее важную версию фотохроники.

Самые яркие события года 2025 в объективе фотографов информационного агентства ТАСС — в галерее «Рамблера».