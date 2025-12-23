В Кремле заявили о возвращении 167 тысяч ветеранов боевых действий из зоны СВО
Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что из зоны проведения спецоперации уже вернулись около 167 тыс. ветеранов боевых действий.
С соответствующим заявлением он выступил на заседании центрального штаба Народного фронта. Новиков подчеркнул, что это — цифра уже не маленькая.
«Но мы все желаем победы. Если завтра победа, то вернётся в несколько раз больше», — цитирует его ТАСС.
В пятницу, 19 декабря, глава российского государства Владимир Путин заявил, что бойцам СВО можно доверить страну.