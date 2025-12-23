Адвокат Лурье сделала новое заявление о квартире Долиной

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко выразила надежду, что судебные разбирательства вокруг квартиры Ларисы Долиной закончатся в этом году. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что в четверг, 25 декабря, Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую она купила у артистки в июне 2024 года.

«Хотелось бы, чтобы решение суд принял сразу. Сколько можно девушку-то мучить нашу?», — заявила Свириденко.

При этом она не исключает возникновения процессуальных моментов, из-за которых суд отложит вынесение решения. При этом адвокат подчеркнула, что они даже не хотят о них «размышлять» и мыслят «позитивно».

Назван срок выселения Долиной из квартиры

Напомним, что 16 декабря Верховный суд России отменил все предыдущие судебные акты по делу о продаже квартиры Долиной и признал покупательницу Полину Лурье ее законной собственницей. Требование покупателя о выселении артистки из квартиры направили на новое рассмотрение.