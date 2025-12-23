Милонов возложил на депутатов вину за популярность «Битвы экстрасенсов»

Шоу «Битва экстрасенсов», которое неоднократно призывали прекратить выпускать, продолжает выходить в эфир не из-за популярности среди россиян, а из-за лоббирования со стороны парламентариев. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, обвинив своих коллег в том, что они регулярно встречаются с участниками шоу и не заинтересованы в закрытии проекта.

В беседе с Общественной Службой Новостей Милонов согласился, что жители в большинстве своем любят темы мистики и «сказки о бесах и мраке», что умело используется создателями шоу. Однако вопрос его закрытия выходит за рамки зрительского интереса – все намного сложнее, убежден он.

«Дело в том, что у нас в парламенте есть личности, которые лоббируют интересы данного проекта, потому что в нем участвуют те люди, к которым они обращаются за помощью, — заявил Милонов. — Пока наши депутаты будут посещать так называемых экстрасенсов из «Битвы», полагаю, проект будет жить».

Он добавил, что ни для кого не секрет постановочность программы, но в любом случае важно принять меры для защиты россиян от мошенников. Важно, чтобы шарлатаны под видом эзотерических услуг не кошмарили население, подчеркнул парламентарий, пообещав продолжить борьбу с лже-ясновидящими.

До этого компания по продаже японского кофе Montaro призвала Госдуму запретить эзотерикам использовать кофейные зерна для ритуалов. Глава компании Виктор Жулин рассказал, что покупатели начали ассоциировать организацию с эзотерическими практиками в связи со схожестью названия бренда с картами таро. Кроме того, самому напитку их бренда начали приписывать мистические свойства. Он попросил внести поправки в законодательство для защиты кофе от использования «всякими проходимцами и аферистами для зарабатывания денег и обмана наших граждан».