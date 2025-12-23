Дезинсектор и руководитель департамента «Производственный контроль» Алексей Меньшиков в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о появлении клещей на новогодних елках россиян и рассказал, как можно избавиться от этих паукообразных.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что квартиры россиян из-за теплой зимы атаковали хвойные клещи. По информации источника издания, в центральных регионах страны, где фиксируются нулевая и плюсовые температуры, активизировались «клещи-елочники», которые попадают в дом вместе с приобретенными на базарах живыми елками. Подобные случаи уже наблюдались в столичном регионе и Петербурге. Попадая в теплую квартиру, «клещи-елочники» пробуждаются и могут кусать людей. Специалисты уточняют, что укус такого насекомого чреват заражением энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом.

В живые новогодние елки россиян попали иксодовые клещи, но при правильной санитарной обработке участков, на которых вырубались деревья, этого бы не произошло, подчеркнул эксперт.

Обычно иксодовые клещи живут где-то на опушке, населяют почву и лесную подстилку. При нормальной для них температуре они обитают на кустарниках и деревьях высотой не более одного метра. Видимо, в этом году, возбужденные природой, они, не понимая себя, начали проявлять активность и залезать на более высокие деревья, в данном случае на новогодние елки. И здесь нужно отметить, что если территория, на которой вырубались елки, была правильно обработана в начале и в конце сезона, то клещи не появились бы на деревьях. Полагаю, это произошло из-за того, что некоторые участки с елками были плохо обработаны или не обрабатывались вообще. Алексей Меньшиков Руководитель департамента «Производственный контроль» в Службе санитарной оценки объектов

Вместе с тем эксперт выразил сомнения в том, что проблема с клещами на елках носит массовый характер.

«Мы работаем в нескольких крупных российских городах, в том числе в Москве, но в декабре соответствующих обращений к нам не поступало», - сказал он.

Чтобы быть уверенным в отсутствии клещей на елке, дерево необходимо правильно обработать, добавил специалист.

«После покупки елку нужно поставить в ванную, подождать пять минут, пока она прогреется, а затем полностью обдать горячей водой или даже кипятком – если на дереве есть клещи или какие-то насекомые, то они просто смоются в водопровод. После этого елку нужно просушить, и ей можно будет пользоваться – водить вокруг нее хороводы. Если же у вас настолько большая елка, что она не влезает в ванную, то дерево можно обработать на улице мойкой высокого давления. А если вы переживаете о том, что вредители могут попасть на какие-то поверхности в доме или в помещения, где часто бывают маленькие дети, то их можно обработать водой с эфирными маслами. Эти масла не опасны», - сказал Меньшиков.

