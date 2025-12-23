В Подмосковье заметили курьеров, перевозящих детей в сумках

В Подмосковье курьеры перевозили детей в продуктовых сумках. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Он публикует соответствующий видеоролик.

Двое доставщиков в Подмосковье выбрали необычный способ перевозки. Они приехали на своих скутерах в торговый центр «Выходной» в Люберцах и достали из термосумок детей, а не продукты.

Минувшим летом в микрорайоне Купелинка заметили курьера, который использовал сумку для доставки продуктов в качестве транспортного средства для перевозки ребенка. Люди, ставшие свидетелями этой необычной ситуации, обратились в полицию.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков HeadHunter сообщило, что зарплата курьеров за год выросла в среднем на 26 процентов и достигла 146 тысяч рублей. Однако, по данным исследования, сотрудники службы доставки указывают ожидаемую оплату труда в резюме, которая почти в три раза ниже.

В 2025 году медианная зарплата по всем вакансиям в России составила 80,8 тысячи рублей, а для курьеров — 146 тысяч. Год назад средний размер оплаты труда курьеров был 116,2 тысячи рублей.