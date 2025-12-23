Родители обратились к Путину после резни в подмосковной школе

Родители попросили президента России Владимира Путина сменить директора школы в подмосковном поселке Горки-2 после резни, устроенной девятиклассником. С обращением взрослых ознакомился портал Msk1.ru.

Жители Подмосковья рассказали главе государства, что в образовательном учреждении это уже второе ножевое нападение за год. Они уверены, что в случившемся косвенно виновна директор школы Наталия Куряева.

Родители посетовали, что металлоискатели в учреждении никогда не работали. Камеры видеонаблюдения руководство школы отказалось устанавливать.

Учащиеся рассказали, что до резни, устроенной 15-летним подростком, в школе уже было нападение. Тогда в раздевалке ножом ранили старшеклассника. Пострадавший пояснил, что хотел отобрать лезвие у младшеклассника. Подростку руку перевязывала учительница биологии, об инциденте руководство предпочитало не вспоминать.

Другая родительница утверждает, что ребенка с лезвием отчислили из школы.

Кроме того, родители пожаловались Путину, что в школе в Горках-2 слабый педагогический состав. По их данным, из-за руководства образовательное учреждение покинули сильные преподаватели.

«Просим вас рассмотреть вопрос об освобождении от должности директора», — обозначили жители в своем обращении к президенту России.

О резне в школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа стало известно утром 16 декабря. Жертвой преступления стал ученик четвертого класса, семья которого приехала из Таджикистана. Нападавшего задержали в результате штурма. Им оказался 15-летний девятиклассник, который был последователем деструктивного движения.