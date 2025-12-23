Исследование Rambler&Co: зачем россияне снова покупают печатные издания

Бумажные журналы возвращаются не как альтернатива онлайн-медиа, а как особый эмоциональный и замедляющий опыт.

© Нейросеть

В 2025 году аудитория печатных изданий в России выросла на 2,5 миллиона человек, по данным исследования Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП). Ренессанс изданий заметен и по инфополю: запускаются новые глянцевые журналы, а бренды представляют спецпроекты в подобном «олдскульном» формате. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, в каких случаях они готовы вновь взяться за контент в бумажном виде.

Респонденты отметили, что чаще всего к печати обращаются в ситуациях, когда важны комфорт и отключение от экрана. Для 26% это удобный формат в поездках и путешествиях, где не всегда есть интернет. Тактильный опыт чтения ценят 22%, еще 18% выбирают бумагу, чтобы отдохнуть от бесконечной информационной ленты. 17% используют печатные издания как способ цифрового детокса и столько же (17%) – как возможность замедлиться и вдумчиво поразмышлять о прочитанном.

Возвращение печатных журналов большинство воспринимают позитивно. Более половины опрошенных (52%) приветствуют этот тренд, сравнивая его с интересом к винилу как к более приятному и осознанному формату. Нейтральную позицию занимают 28%, считая бумагу скорее разовым или нишевым событием. Для 13% это лишняя трата ресурсов, а 7% подчеркивают, что печатные издания не конкурируют с онлайн-медиа, а ближе по духу к книгам.

При этом пользователи четко осознают ограничения бумаги, в сравнении с цифровыми форматами. Главным минусом печатных изданий 52% называют отсутствие гарантии нужной информации – прочитать придется все и не факт, что будет полезно. 23% уже не готовы тратить время на чтение без персонализации и подборок контента под интересы. Еще 13% отмечают невозможность оперативно давать правдивые и актуальные новости, а 12% – полноценно формировать контекст картины дня.

Покупку печатного издания сегодня стимулирует визуальная и смысловая уникальность. Для 44% решающим фактором приобретения становится близкая тема или обложка, которую хочется «подержать в руках». По 16% мотивированы желанием сохранить выпуск для коллекции или совершают покупку спонтанно, по настроению. Еще 19% заявили, что не видят причин возвращаться к бумаге, 4% покупают такие издания в подарок, а 1% – из-за моды.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 11 по 18 декабря 2025 года, в нем приняли участие 2147 интернет-пользователей.