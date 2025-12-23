Тайный поселок и вилла: кому отошла империя Жириновского

У умершего основателя ЛДПР Владимира Жириновского осталась обширная и малоизвестная империя недвижимости. Подробности узнало издание Life.

Авторы материала напоминают, что осенью 2025 года автомобиль Maybach основателя ЛДПР дважды попал в ДТП в Москве. На момент смерти у него осталась только одна квартира в Сокольниках, так как он переписал все имущество на родственников, коммерческие структуры и партию. После его кончины на счету оставалось три миллиарда рублей: 70% досталось партии, 10% — основанному им вузу, 20% — детям.

Политик и его семья владели клубным поселком «Нежинская, 14», где у Жириновского был таунхаус. Помимо этого, у него имелась вилла в Кузьминках. Сейчас эта вилла продается за 600 миллионов рублей и принадлежит акционерному обществу «Совхоз имени М. Горького». Университет, основанный Жириновским, получил новое название — Университет мировых цивилизаций — и получает значительные субсидии в миллионы рублей.

Семья также владела хостелом Nereus на Волхонке, который впоследствии был закрыт и сейчас функционирует как общежитие университета. В 2000-х годах Владимир Жириновский купил усадьбу на Рублевском шоссе, которую в 2019 году продал своему внебрачному сыну Олегу Эйдельштейну за один миллиард рублей.

Родня Жириновского занимала дуплекс на Долгорукова (224 кв. м) и четыре квартиры в ведомственной высотке на Долгорукова (320 кв. м). Олег Эйдельштейн владел трехкомнатной квартирой в Большом Златоустинском переулке (89 кв. м), говорится в материале.