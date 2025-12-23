Более 500 классов в Петербурге закрыли на карантин

Учебный процесс временно приостановлен в 519 классах петербургских школ и 65 группах детских садов.

Такие данные приводит пресс-служба городского комитета по образованию.

«В Петербурге в 519 школьных классах и 65 группах в детских садах приостановили учебный процесс», – пишут СМИ со ссылкой на представителей власти.

С декабря количество закрытых на карантин детских коллективов увеличилось в шесть раз, уточняет «МК в Питере». Напомним, что 16 декабря появилась информация о резком ухудшении эпидемиологической ситуации.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в школах Петербурга почти в два раза выросло число закрытых на карантин классов.