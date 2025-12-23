В орфографический словарь русского языка добавили 264 слова

Орфографический словарь Института русского языка РАН пополнился 264 новыми словами.

По данным академического портала «Академос», с начала года общее число нововведений достигло 921.

Среди новых слов — «релокант», «чекап», «эмодзи», «капча», «развиртуализация», «пюрешка» и «драконоборец».

В перечень также вошли слова из разных сфер: «агротуризм», «безглютеновый», «беспилотие», «волонтёрство», «детейлинг», «промпт-инженер», «сапборд» и «серверная».

Отдельно добавлены научные, технические и даже орнитологические термины, такие как «геоглиф», «домокомплект» и «путцы».

Ранее термин «зажировка» официально попал в словарь благодаря манулу Тимофею.