Роспотребнадзор не наблюдает новых значимых мутаций коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора не фиксируют новых значимых мутаций коронавируса.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

«Никаких новых пугающих, ужасающих мутаций мы не наблюдаем, хотя мониторинг очень плотный», — сказала Попова.

Научный руководитель НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что люди, привитые ранними версиями вакцин от коронавируса, не имеют иммунитета к новым циркулирующим штаммам.

Он отметил, что новые варианты, такие как «стратус» и «нимбус», более заразны и могут приводить к осложнениям у людей из групп риска.

До этого ученые выяснили, что COVID-19 влияет не только на дыхательную систему, но и может вызывать длительные изменения в головном мозге даже у людей, полностью восстановившихся после инфекции.