В Финляндии обвинили Россию в гибели оленей

Жители Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По информации источника, финны считают, что из-за России в Финляндии гибнут северные олени. Ответственными за гибель животных назвали волков, которые приходят с территории России. В свою очередь, активность хищников объясняется тем, что российские охотники прекратили контролировать популяцию волков, так как ушли на СВО.

«Ассоциация оленеводов Финляндии, которая ведет постоянный учет, сообщает, что только за этот год волками было убито около 1950 северных оленей — почти на 70% больше, чем в прошлом году», — сообщает издание.

