В Финляндии обвинили Россию в гибели оленей

Жители Финляндии обвиняют Россию в массовой гибели северных оленей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что, согласно данным финской ассоциации оленеводов, за этот год были убиты около 1950 северных оленей, что почти на 70 процентов больше, чем в прошлом.

По мнению финнов, в этом виноваты российские волки, которые якобы пересекают границу между странами и убивают животных, пишет телеканал.

Как поясняется в материале, это связано с тем, что охотники ушли на фронт и перестали убивать хищников, нападающих на северных оленей.