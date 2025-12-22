В России впервые оштрафовали за склонение к аборту

Мировой суд в Саранске (Мордовия) вынес решение об административном наказании виновному в склонении к аборту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, женщина рассказала своему партнеру, что беременна двойней, а тот предложил сделать аборт. Горожанка прекратила взаимоотношения с мужчиной и обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Летом 2025 года она родила мальчика и девочку.

В конце ноября в судебный участок поступил протокол об административном правонарушении по статье 9.1 закона Республики Мордовия «Склонение к искусственному прерыванию беременности».

Во время судебного разбирательства отец детей признал свою вину, но на заседании отрицал факт склонения к аборту. Вместе с тем, мировой судья оштрафовал мужчину на 5 тыс. рублей.

«Назначено административное наказание — административный штраф», — отмечается в документах суда.

Это судебное решение — первое подобное постановление в России в пользу защиты жизни до рождения, пояснили журналисты.

Ранее сообщалось, что августе 2023 года в Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к аборту.

Согласно закону, штраф за нарушение закона составляет для физических лиц от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Административное правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности, подчеркивается в законе.