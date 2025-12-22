Лерчек раскрыла, когда родит четвертого ребенка

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом, рассказала журналистам, что роды четвёртого ребёнка назначены на март. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года супруги Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ в ОАЭ.

При этом, как отмечают правоохранители, фигуранты предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.

«Роды стоят в марте, хочется верить, что процесс закончится до марта. Мы не знаем пол ребенка, есть причина, по которой мы хотим это сделать чуть позже. Думаем, что узнаем в середине января», — отметила Лерчек.

Блогер поздравила всех с наступающим Новым годом, поблагодарила суд за регулярную выдачу ей разрешений на посещения врачей и медосмотры по беременности.

Ранее сообщалось, что после развода с бизнесменом Артемом Чекалиным Лерчек приняла участие в в шоу «Звезды в джунглях», где завязала отношения с женатым мужчиной. Развитие этой истории завершило уголовное дело и домашний арест.

В дальнейшем у Чекалиной появился новый кавалер — аргентинец Луис Сквиччиарини. Влюбленные, несмотря на обстоятельства, приняли решение завести ребенка.