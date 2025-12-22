В Астраханской области власти продлили запрет на работу мигрантов в такси

Срок действия запрета на привлечение иностранцев к работе в сфере пассажирских перевозок в Астраханской области продлили на 2026 год.

Это следует из постановления, подписанного губернатором региона Игорем Бабушкиным. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить на 2026 год запрет на привлечение… иностранных граждан…» — отмечается в постановлении.

Ранее в Санкт-Петербурге продлили запрет мигрантам работать водителями такси и курьерами на 2026 года.