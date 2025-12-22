В Астраханской области власти продлили на год запрет на работу мигрантов в такси

RT на русскомиещё 1

Срок действия запрета на привлечение иностранцев к работе в сфере пассажирских перевозок в Астраханской области продлили на 2026 год.

В Астраханской области власти продлили запрет на работу мигрантов в такси
© РИА Новости

Это следует из постановления, подписанного губернатором региона Игорем Бабушкиным. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

«Установить на 2026 год запрет на привлечение… иностранных граждан…» — отмечается в постановлении.

Ранее в Санкт-Петербурге продлили запрет мигрантам работать водителями такси и курьерами на 2026 года.