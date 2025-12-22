Captain Jack, летающий Шура и хиты 90-х - в Москве состоялась Супердискотека 90-х Радио Рекорд

19 декабря 2025 года в Live Arena состоялось шоу «Супердискотека 90-х» Радио Рекорд с участием более 20-ти артистов, секретного зарубежного гостя и целым миром 90-х.

Впервые на сцену «Супердискотеки 90-х» со своими хитами вышли группы «Дюна» и «140 ударов в минуту». Среди участников фестиваля Шура, «Вирус», Алёна Апина, Hi-Fi, Оксана Почепа Акула, Кай Метов, Оксана Ковалевская Kraski, «Лицей», Ирина Салтыкова, «Технология», «Монокини», Карина Кокс (экс-«Сливки»), «Русский Размер», Полина Ростова, Total&Cherkunova, «Унесенные ветром», «Динамит» и Lika Star.

Кульминацией шоу стало выступление секретного зарубежного гостя — на сцене свои главные хиты исполнил немецкий дуэт Captain Jack.

CAPTAIN JACK:

— Это очень большое шоу. Нам понравились декорации, карусель, большие экраны. В большинстве случаев у нас на сцене всегда есть дым и огонь, а здесь у нас этого не было. Все было иначе, и мы смогли увидеть людей, их счастливые лица. Это было грандиозно — огромное спасибо!

«Вирус»:

— Супердискотека — это всегда праздник! Мы, как старожилы этого фестиваля, можем с опытом сказать, что это всегда огромное количество людей, которые приходят с прекрасным настроением. И мы прекрасно знаем, что как только увидим этот замечательный большой зал – эндорфины сразу вверх. Ожидания всегда самые максимальные.

Шура:

— Я не нарадуюсь, классные идеи, классные картинки! Это уже большое шоу, ух! Красиво и здорово. Я за процветание — Рекорд, вы молодцы!

Ежегодно фестиваль меняет концепцию шоу — в 2025 году постановка перенесла зрителей в лунапарк. Для гостей в фойе на 1 и 2 этаже были организованы развлечения в стиле 90-х: автодром, комната смеха, парикмахерская и школа, где суровая учительница русского языка и литературы заставляла читать «Евгения Онегина» и писать сочинение. Также можно было сделать яркие фото в пасти Кинг-Конга, подружиться с Микки Маусом и выиграть призы в тире.

Для поклонников электронной сцены и любителей рейвов в фойе работал танцпол «Колбасный цех», где МС Жан, Sonic Mine, Fonarev, XTRALOVABLE и Цветкоff сыграли миксы с главными треками 90-х и нулевых. Среди гостей фестиваля можно было встретить зрителей в костюмах той эпохи: в лосинах и малиновых пиджаках, с барсетками и в варенках.

«Супердискотека 90-х» Радио Рекорд — главный ретромегадэнс страны, который проводится радиостанцией уже более 20 лет. После космического аншлага в столицах — «Супердискотека 90-х» вернётся в 2026 году с новым шоу. Билеты уже в продаже. До 31 декабря действует акция «Ранние Пташки» для тех, кто хочет занять лучшие места по сниженной цене на грандиозной премьере.