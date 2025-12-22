Всероссийский Дед Мороз назвал свои любимые блюда
Всероссийский Дед Мороз предпочитает блюда русской кухни – шанежки с картошкой или ягодами, а также можжевеловый квас. Об этом волшебник сообщил в рамках пресс-конференции.
«Я люблю нашу русскую кухню. Люблю шанежки с картошкой, с ягодами, квасок можжевеловый. Еще люблю кисель овсяный, а так люблю грибы и ягоды, все, что в лесу растет. Как с осени потопаешь, так все зиму лопаешь, а еще уху», – сказал Дед Мороз.
Волшебник отметил, что его главная новогодняя традиция – поздравлять россиян с праздником.
«С 31 декабря на 1 января я поздравляю всю нашу необъятную большую страну. Хорошо, что в России 11 часовых поясов. И поэтому успеваю ко всем. Вместе с вами, ребятишки, со взрослыми, я встречаю наш общий любимый праздник – Новый год», – заключил Дед Мороз.