Путин рассказал Пашиняну об особенностях Александровской колонны

Президент России Владимир Путин рассказал главе правительства Армении Николу Пашиняну об особенностях Александровской колонны в Санкт-Петербурге.

Во время экскурсии по Эрмитажу глава российского государства сообщил армянскому премьеру, что Александровская колонна стоит под собственным весом.

«Никак не закреплена», — подчеркнул Путин.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в свою очередь отметил, что такая особенность Александровской колонны не позволяла проводить военные парады с участием танков на Дворцовой площади.

Однако со временем, по его словам, для техники начали использовать резиновые накладки, которые исключают вибрацию.

Ранее Пашинян опубликовал в социальных сетях видеоролик из Петербурга под песню Олега Газманова в исполнении группы UMA2RMAN.