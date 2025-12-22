Назначен новый директор Центра имени Гамалеи

Директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи назначили академика РАН Дениса Логунова. Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— С 22 декабря на должность директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи Минздрава России назначается Денис Юрьевич Логунов, — объявил он.

Мурашко выразил благодарность академику Александру Гинцбургу за значительный вклад в науку, а также за борьбу с инфекциями. Теперь он будет осуществлять деятельность в должности научного руководителя НИЦЭМ, передает Интерфакс.

9 декабря президент России Владимир Путин также назначил Александра Алимова заместителем министра иностранных дел России. Совет судей России, в свою очередь, возглавил председатель Московского городского суда Михаил Птицын.

Также 14 ноября председатель Верховного суда России освободил от должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова.