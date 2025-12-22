Умер актер из фильма «Брат» и сериала «Бандитский Петербург»

Актер Владимир Ермилов умер 21 декабря в возрасте 66 лет. Об этом сообщили aif.ru его родственники.

"Похороны предварительно 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия", - сказал собеседник издания.

По его словам, у Ермилова были проблемы с сердцем. 19 декабря он выписался из больницы.

Актер Ермилов получил широкую известность благодаря ролям второго плана в криминальных сериалах и полнометражных фильмах. В частности, он сыграл скандального мужа героини Светланы в фильме "Брат". Во время съемок картины актер получил травму в результате несчастного случая с участием Сергея Бодрова-младшего.