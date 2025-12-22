Последнее генконсульство России прекратило работу в Польше

Последнее генеральное консульство Российской Федерации закрылось в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

22 декабря прекратило работу российское генконсульство в Гданьске. Таким образом, теперь консульское обслуживание граждан России и иностранцев на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

В ноябре министерство иностранных дел Польши потребовало от Москвы закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ в Гданьске. Как сообщил временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, четыре дипломата и технический персонал должны будут покинуть Польшу до 23 декабря. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что решение связано с совершенным украинцами актом диверсии на железной дороге, к которому якобы причастна Москва. Россия уже заявила, что ответит на действия Варшавы, сократив дипломатическо-консульское присутствие Польши на своей территории. Подробности - в материале "Газеты.Ru".